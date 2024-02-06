По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснении будет опускаться до -28

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 февраля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, смещающегося по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, днём на севере области порывистый ветер, температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях до -28°, днём -13-18°, местами до -25°.

7 февраля и ночью 8 января наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит: 7 февраля -17-22°, при прояснениях -23-28° в течение суток, ночью 8 февраля -22-27°, при прояснениях -28-33°.

Днём 8 февраля, начиная с востока области, ожидается увеличение количества облачности, местами снег, температура воздуха -19-24°, на востоке области -13-18°.

Сегодня, 6 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный слабый, днём на севере меренный. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснении до -28°, днём -13-18º, местами до -25º. Гололедица.