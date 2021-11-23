По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснении может опуститься до -20º

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 ноября погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с Баренцева моря на побережье Мурмана. По Мурманской области ожидается местами снег, наиболее интенсивный ночью на севере области, ночью в отдельных районах сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха днём -5-10° местами до -15°.

24 и 25 ноября Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления и в холодной воздушной массе: ожидается преобладающая температура воздуха ночью -11-16° при прояснениях -17-22°, днём -7-12° местами -13-17°.

Сегодня, 23 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-западный, западный умеренный ночью местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -8-13º, при прояснении до -20º, днём -5-10°, местами до -15°. Гололедица.