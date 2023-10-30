По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях будет опускаться до -15°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -4-9° при прояснениях -10-15°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 30 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём -3-8°. Гололедица.