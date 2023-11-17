Мурманская область. Арктика (16+)17.11.23 08:00
По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях будет опускаться до -15-20°
Как сообщает Мурманское УГМС, 17-18 ноября погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся с Гренландского моря на юг Баренцева моря. По Мурманской области ожидается небольшой снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер.
Сегодня, 17 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём местами сильный, в отдельных районах поземок. Температура воздуха ночью -9-14° при прояснениях -15-20°, днём -2-7° местами до -12°. Гололедица.
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