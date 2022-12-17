По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях будет опускаться до -20-25

Как сообщает Мурманское УГМС, 17-19 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной над Баренцевым и Норвежским морями. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -18-23°, днём -6-11°, в отдельных районах до -16°.

Сегодня, 17 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -20-25°, днём -6-11°, местами до -16°. Гололедица.

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На водных объектах Мурманской области сохраняются зимние условия.

Толщина льда на реках составляет 9-30 см.

На реках юго-востока Мурманской области установился ледостав с полыньями.

На озерах и водохранилищах Мурманской области толщина льда составляет 16-35 см.