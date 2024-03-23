По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях будет опускаться до -20°С

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие выходные дни Кольский полуостров будет находиться в области пониженного атмосферного давления.

По Мурманской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях до -20°, днём -3 8°.

Сегодня, 23 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях до -18°, днём -3-8°. Гололедица.