Мурманская область. Арктика (16+)19.12.22 08:00
По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях будет опускаться до -24°
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной над Баренцевым и Норвежским морями. По Мурманской области ожидается местами снег.
Сегодня, 19 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, ночью туман, изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -19-24°, днём -4-9°. Гололедица.
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