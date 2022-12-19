По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях будет опускаться до -24°

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной над Баренцевым и Норвежским морями. По Мурманской области ожидается местами снег.

Сегодня, 19 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, ночью туман, изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -19-24°, днём -4-9°. Гололедица.