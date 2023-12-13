Мурманская область. Арктика (16+)13.12.23 08:00
По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях будет опускаться до -25-30°С
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег.
14 декабря ожидается временами небольшой снег, ночью морозная погода, днём температура воздуха -10-15° местами до -20°.
Сегодня, 13 декабря, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём -12-17° местами -20-25°. Гололедица.
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