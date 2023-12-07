По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях будет опускаться до -26-31°С

Как сообщает Мурманское УГМС, 7-9 декабря погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия малоподвижного антициклона с центром над Республикой Коми. 7 декабря по Мурманской области ожидается температура воздуха ночью -18-23° при прояснениях -26-31°, днём -15-20° местами -21-25°.

Ночью 8 декабря сохранится морозная погода, днём температура воздуха составит -11-16° местами -17-22°.

9 декабря ожидается местами порывистый ветер, дальнейшее повышение температуры воздуха. В отдельных районах пройдёт небольшой снег.

Сегодня, 7 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный слабый, днём местами умеренный. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -26-31°, днём -15-20°, местами -20-25°. Гололедица.