Мурманская область. Арктика (16+)25.03.24 08:00
По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях будет опускаться до -27°С
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в области пониженного атмосферного давления.
Сегодня, 25 марта, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, ночью местами туман, изморозь. Ветер восточный, северо-восточный слабый, днём на востоке умеренный. Температура воздуха ночью -15-20º, при прояснениях -22-27º, днём -7-12º. Гололедица.
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