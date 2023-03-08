По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях будет опускаться до -28-33°

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 марта погоду Кольского полуострова будет определять малоградиентное барическое поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -15-22° при прояснениях -25-32°, днём -9-15°.

9 марта погоду нашего региона будет определять южная периферия циклона с центром в Баренцевом море: ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 8 марта, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -20-25°, при прояснениях -28-33°, на крайнем юге -15-20°, днём -10-15°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

8 марта в период 11-15 часов на севере и в центральной части Гренландского моря ожидается быстрое обледенение судов. Сохранится до конца суток 10 марта.

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На реках и водоёмах Мурманской области сохраняются зимние условия стока, наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках – забереги, внутриводный лёд, ледостав с полыньями. Уровни воды на реках выше уровней зимней межени на 8-30 см, и ниже уровней прошлого года на 2-13 см. Толщина льда практически не изменилась.