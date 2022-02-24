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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.22 08:00

По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях будет опускаться до-22-27°

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 и 25 февраля погоду нашего региона будет определять восточная часть циклонической депрессии с центрами в Норвежском море и на западе Баренцева моря: ожидается местами сильный порывистый ветер, временами снег, метель, повышение температуры воздуха днём 24 февраля до -4-9°, 25 февраля до +1 -4°.

Сегодня, 24 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -2-7°. Гололедица.

Предупреждение

С 23 часов 23 февраля до 3 часов 24 февраля на побережье Норвегии отмечалось опасное волнение 8,0-9,0 метров от юго-запада. Сохранится до конца суток 24 февраля.

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