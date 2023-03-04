По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях будет снижаться до -15-20

Как сообщает Мурманское УГМС, 4-6 марта Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха 4 марта ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днём -1-6°, местами до -11°, 5-6 марта ночью-9-14° при прояснениях 19-25°, днём -5-10° в отдельных районах до -15°.

Сегодня, 4 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днём -1-6°, местами до -11°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

3 марта в период 0-3 часа на севере и в центральной части Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 9-12 часов 4 марта.