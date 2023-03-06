По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях будет снижаться до -22-27 градусов

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура ночью -9-14° при прояснениях 19-25°, днём -5-10° в отдельных районах до -15°.

5 марта на акватории Кольского залива отмечалось появление дрейфующего льда. Начальные формы льда (ниласовый лёд, толщиной до 5 см) распределены полосами и пятнами в количестве 3-5 баллов.

Сегодня, 6 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -7-12°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

5-6 марта года с 21.00 до 1.00 на северо-западе Баренцева моря отмечалось и ожидается быстрое обледенение судов. Сохранится до 18-21 часа 7 марта.