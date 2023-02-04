По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях может опуститься до -25-30°

Как сообщает Мурманское УГМС, 4 февраля и ночью 5 февраля наш регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха в ночные часы составит -15-20° при прояснениях-25-30°, днём 4 февраля -10-15° местами -20-25°.

Днём 5 февраля погоду Кольского полуострова будет определять очередной атлантический циклон с центром в районе Гренландского моря: ожидается временами снег, местами порывистый ветер, повышение температуры воздуха до -9-14°.

6 февраля по Мурманской области ожидается временами снег, постепенное повышение температуры воздуха в дневные часы до -3-8°.

Сегодня, 4 февраля, облачная с прояснениями погода. В отдельных районах снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменный. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём -10-15°, местами -20-25°. Гололедица.