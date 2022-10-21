По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -10°

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного на востоке Баренцева моря. В этот период ожидается понижение температуры воздуха, временами осадки преимущественно в виде мокрого снега и сильный порывистый ветер в северной части Кольского полуострова.

Сегодня, 21 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днём от -3 до +2°. Местами гололедица.

Штормовое предупреждение

20 октября с 14 до 17 часов на побережье Мурмана отмечалось усиление северо-западного ветра в порывах 35 м/с, опасное волнение 6,0-6,5 метра. Сохранится до 6-9 часов 21 октября.