Мурманская область. Арктика (16+)21.10.22 08:00
По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -10°
Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного на востоке Баренцева моря. В этот период ожидается понижение температуры воздуха, временами осадки преимущественно в виде мокрого снега и сильный порывистый ветер в северной части Кольского полуострова.
Сегодня, 21 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днём от -3 до +2°. Местами гололедица.
Штормовое предупреждение
20 октября с 14 до 17 часов на побережье Мурмана отмечалось усиление северо-западного ветра в порывах 35 м/с, опасное волнение 6,0-6,5 метра. Сохранится до 6-9 часов 21 октября.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться финансами и сохранить свой бюджетФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: трезво оценивайте свои финансовые возможностиФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: банковские карточки – это удобно
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области восстанавливается спрос на ипотеку-PRO Валюту (16+)Цены на нефть идут вверх, курс доллара умеренно растёт к большинству основных мировых валют-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС в рамках планово-предупредительного ремонта модернизировали щиты оперативного постоянного тока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно через портал «Госуслуги»