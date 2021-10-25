По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -15-20°

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 25 октября на Кольский полуостров распространится гребень антициклона: ожидается морозная погода, температура воздуха от -5 до -13°. Днём 25 октября Мурманская область будет находиться под влиянием очередного атлантического циклона с центром на севере Ботнического залива: ожидается снег, в основном, на юге области, температура воздуха от +1 до -4°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 25 октября, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер ночью западный, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -15-20°, днём -2-7°. Гололедица.