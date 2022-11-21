По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -15-20°

Как сообщает Мурманское УГМС, Арктический антициклон, который определял погоду нашего региона в минувшую неделю, будет медленно смещаться в восточном направлении, вливаясь в систему Сибирского антициклона. Тем не менее, в ближайшие дни влияние антициклона на погоду Кольского полуострова сохранится. В этот период распределение температуры воздуха в нашем регионе будет крайне неустойчиво. Существенных осадков в этот период по-прежнему не ожидается.

Сегодня, 21 ноября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днём -3-8°, местами до -13°. Гололедица, местами сильная.

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На реках и озёрах продолжается образование ледовых явлений. 16-18 ноября наблюдался интенсивный рост уровня на р.Поной (с.Краснощелье), 17-31 см в сутки, в связи с образованием зажора льда.

Температура воды на реках 0,1°-1,6°, на озёрах 0,3°-0,6° , на водохранилищах 1,3°-3,0°.