Мурманская область. Арктика (16+)19.11.25 08:00

По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -18-23°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров, в основном его северная часть, находится под влиянием частный циклонов, расположенных в Баренцевом море. По Мурманской области 19 ноября температура воздуха ночью при прояснениях местами будет опускаться до -17-20°.

Сегодня, 19 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь, туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -18-23°, днём -3-8°, местами до -15°. Гололедица.

20 ноября - ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днём на севере области северо-западный, северный 6местами сильный, позёмок. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -15-20°, днём -3-8°, местами -10-15°.

21 ноября - ветер ночью северо-западный, западный умеренный, днём переменный слабый. Местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -15-20°, днём -5-10°, местами до -15°.

 

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
