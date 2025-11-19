По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -18-23°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров, в основном его северная часть, находится под влиянием частный циклонов, расположенных в Баренцевом море. По Мурманской области 19 ноября температура воздуха ночью при прояснениях местами будет опускаться до -17-20°.

Сегодня, 19 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь, туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -18-23°, днём -3-8°, местами до -15°. Гололедица.

20 ноября - ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днём на севере области северо-западный, северный 6местами сильный, позёмок. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -15-20°, днём -3-8°, местами -10-15°.

21 ноября - ветер ночью северо-западный, западный умеренный, днём переменный слабый. Местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -15-20°, днём -5-10°, местами до -15°.