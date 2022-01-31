Мурманская область. Арктика (16+)31.01.22 08:00
По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -20-25°
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет частный циклон, образующийся вблизи побережья Мурмана. По Мурманской области ожидается местами снег. 31 января ожидается понижение температуры воздуха.
Сегодня, 31 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -20-25°, днём -9-14°, местами до -20º. Гололедица.
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