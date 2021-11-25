Мурманская область. Арктика (16+)25.11.21 08:00
По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -20-25°С
Как сообщает Мурманское УГМС, 25-27 ноября Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, в холодной воздушной массе. По Мурманской области ожидается в отдельных районах небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -13-18° при прояснениях -20-27°, днём -12-17° местами до -20°.
Сегодня, 25 ноября, будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -20-25°, днём -10-15°, местами до -20º. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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