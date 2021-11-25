По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -20-25°С

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-27 ноября Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, в холодной воздушной массе. По Мурманской области ожидается в отдельных районах небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -13-18° при прояснениях -20-27°, днём -12-17° местами до -20°.

Сегодня, 25 ноября, будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -20-25°, днём -10-15°, местами до -20º. Гололедица.