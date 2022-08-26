По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях опустится до +1+6

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров, в основном, будет находиться под влиянием антициклона, расположенного на севере Европейской части России. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая, преимущественно сухая погода.

Сегодня, 26 августа, будет переменная облачность. Без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +6+11°, при прояснениях +1+6°, днём +19+24°.

Предупреждение

По 26 августа в Терском районе Мурманской области и на северо-западе Кольского района ожидается V региональный класс пожарной опасности, в районе городов Мончегорск и Оленегорск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.