По Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях опустится до минус 22-27°С

Как сообщает Мурманское УГМС, 4 апреля погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия глубокого активного циклона, смещающегося с Псковской области на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -3-8°.

5 апреля наш регион будет находиться под влиянием антициклона: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -17-22°, днём-2-7°.

Ночью 6 апреля сохранится морозная погода. Днём 6 апреля ожидается влияние циклона, формирующегося в районе Прибалтики: пройдёт снег различной интенсивности, температура воздуха днём составит -2-7°.

Сегодня, 4 апреля, будет переменная облачность. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -3-8°. Гололедица.