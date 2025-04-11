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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.25 08:00

По Мурманской области температура воздуха ночью в отдельных районах опустится до -23°

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления и в холодной воздушной массе: местами пройдёт небольшой снег, ночью ожидается морозная погода, днём температура воздуха, в основном, отрицательных значений.

12 апреля - ветер юго-западный, западный умеренный. В отдельных районах небольшой снег. Температура ночью -8-13°, местами -15-20°, днём от +1 до -4°.

13 апреля - ветер южный, юго-западный умеренный. Местами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях до -16°, днём от 0 до +5°.

Сегодня, 10 апреля, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный, западный умеренный, позёмок. Температура воздуха ночью -12-17, в отдельных районах -23°, днём -2-7°. Гололедица.

 

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