По Мурманской области температура воздуха опустится местами до -20-25°

Как сообщает Мурманское УГМС, циклон, сместившийся с Баренцева моря на Кольский полуостров, принёс обильные снегопады на север нашего региона. За период 22, 23 декабря и ночь 24 декабря на крайнем севере Мурманской области выпало от 22 до 38%, в районе нп.Ура - Губа 60% месячной нормы осадков, высота снега за этот период местами увеличилась12-37 см.

25 декабря погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром в районе Карелии. По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха -10-15° при прояснениях -20-25°.

26 и 27 декабря наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: ожидается временами снег, преобладающая температура воздуха ночью -11-16° при прояснениях -21-26°, днём -7-12° местами -15-20°.

Сегодня, 25 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, местами изморозь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -10-15°, местами -20-25° в течение суток. Гололедица.