По Мурманской области температура воздуха понизится

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается. 23 июля ожидается смещение системы атмосферных фронтов с района Вологодской области в северном направлении: в нашем регионе пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха понизится.

Сегодня, 23 июля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха днём +12+17°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха днём +12+14°.

Предупреждение

23 июля 2026 года на западе и в центральной части Кольского МО, на юге Печенгского МО, в районе г. Мурманск ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 региональный класс пожарной опасности.