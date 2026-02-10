По Мурманской области температура воздуха понизится до -18-23°, при прояснениях до -28-33°С

Как сообщает Мурманское УГМС, 10-11 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием заполняющегося циклона с центром в районе Печорского моря. По Мурманской области ожидается местами снег, наиболее интенсивный 10 февраля на крайнем севере нашего региона, преобладающая температура воздуха составит -8-13°, при прояснениях -18-23°.

12 января Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пойдёт небольшой снег, в отдельных районах ожидается туман, изморозь, температура воздуха понизится до -18-23°, при прояснениях до -28-33°.

Сегодня, 10 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, на крайнем севере сильный. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -17-22° в течение суток. Гололедица.

11 февраля - ветер северо-западный, западный умеренный. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -10-15°, местами -18-23°. Гололедица.

12 февраля - ветер юго-западный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -18-23°, при прояснениях -27-32° в течение суток. Гололедица.

Предупреждение

6 февраля в 17-21 час на севере и востоке Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 9-12 часов 10 февраля.