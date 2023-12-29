По Мурманской области температура воздуха при прояснениях будет опускаться до -15-20°С

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами снег.

30 декабря ночью ожидается холодная погода, днём температура воздуха -8-13° местами до -18°.

Сегодня, 29 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -15-20°. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняются зимние условия стока. На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, на реках Лотта (Ловнакоски), Поной (Каневка) сохраняется ледостав с полыньями. На горных реках забереги.

Толщина льда на 25 декабря на реках, озерах и водохранилищах составляет 18-53 см.

За прошедшую неделю на большинстве рек уровни воды понизились на 1-12 см. На реках Терского побережья и в восточных районах повысились на 1-7 см.