По Мурманской области температура воздуха при прояснениях будет опускаться до -20-25°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северной, северо-западной периферии циклона с центром над Архангельской областью. Ночью 21 ноября сохранится морозная погода. Днём 21 ноября ожидается влияние активного циклона, смещающегося с Северной Атлантики на юг Финляндии. По Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности, местами усилится ветер.

Сегодня, 21 ноября, будет облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью без осадков, днём временами снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер ночью слабый, днём северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -3-8°. Гололедица.