По Мурманской области температура воздуха при прояснениях будет опускаться до -20-25°С

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, в отдельных районах туман, изморозь.

Ночью 23 декабря сохранится преимущественно морозная погода. Днём 23 декабря ожидается влияние северной периферии циклона с центром над Прибалтикой: по Мурманской области, начиная с южных районов, пройдёт снег различной интенсивности, температура воздуха постепенно повысится до -4-10°.

Сегодня, 22 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха -11-16°, при прояснениях -20-25° в течение суток. Гололедица.

* * *

На реках Мурманской области установилась зимняя межень.

На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, на реках Лотта (Лавнокоски), Поной (Каневка) сохраняется ледостав с полыньями. На горных реках забереги. Толщина льда на 20 декабря на реках, озёрах и водохранилищах составляет 17-53 см.

За прошедшую неделю на большинстве рек уровни воды изменились незначительно, в целом, понизились на 0-2 см.