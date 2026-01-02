По Мурманской области температура воздуха при прояснениях местами опустится до -30°С

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-4 января Кольский полуостров будет находиться преимущественно в малоградиентном барическом поле, за исключением 2 января, когда возможно влияние циклона, смещающегося с Баренцева моря на север Скандинавии. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, изморозь, в отдельных районах туман.

Сегодня, 2 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -23-28°, местами до -30°. Гололедица.

3-4 января. Ветер западный, юго-западный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -12-17°, при прояснениях -22-27° в течение суток. Гололедица.