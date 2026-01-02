Мурманская область. Арктика (16+)02.01.26 08:00
По Мурманской области температура воздуха при прояснениях местами опустится до -30°С
Как сообщает Мурманское УГМС, 1-4 января Кольский полуостров будет находиться преимущественно в малоградиентном барическом поле, за исключением 2 января, когда возможно влияние циклона, смещающегося с Баренцева моря на север Скандинавии. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, изморозь, в отдельных районах туман.
Сегодня, 2 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -23-28°, местами до -30°. Гололедица.
3-4 января. Ветер западный, юго-западный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -12-17°, при прояснениях -22-27° в течение суток. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Гуляй, Россия!». Развлекательная программа (16+)19:00«Счастье в конверте». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В 28 отраслях экономики России средние зарплаты превысили 100 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 78 копеек, евро укрепилось почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы