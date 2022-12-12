Мурманская область. Арктика (16+)12.12.22 08:00
По Мурманской области температура воздуха при прояснениях в отдельных районах опустится до -27°
Как сообщает Мурманское УГМС, 12 декабря погоду нашего региона будет определять поле повышенного атмосферного давления: ожидается морозная погода с преобладающей температурой воздуха - 13-18°, местами -22-27°.
Днём 12 декабря прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха, связанное со смещением активного циклона в Баренцево море.
Сегодня, 12 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь . Ветер западный, юго-западный слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -22-27° в течение суток. Гололедица.
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