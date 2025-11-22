По Мурманской области температура воздуха в ночные часы при прояснениях опустится до-20-27°

Как сообщает Мурманское УГМС, 22-24 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления, ожидается смещение частных циклонов: 22 ноября с юга Финляндии через наш регион, 23-24 ноября с Ботнического залива в Белое море и далее в Канино-Колгуевский район.

По Мурманской области ожидается местами снег, туман, изморозь. Преобладающая температура воздуха составит в ночные часы -12-18°, при прояснениях -20-27°, днём -9-15°, местами до -20°.

Сегодня, 22 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -12-17°, при прояснениях -22-27°, на востоке -7-12° в течение суток. Гололедица.

23 ноября - ветер юго-западный, южный слабый. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха ночью -11-16°, при прояснениях -20-25°, днём -9-14°, местами -15-20°.

24 ноября - ветер юго-западный, южный слабый, на северо-западе области умеренный, поземок, днем на юге области северо-восточный 5-10 м/с. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшой, на юге области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -21-26°, днём -9-14°, местами до -20°.