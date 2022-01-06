По Мурманской области установилась хорошая зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 и 7 января погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Финского залива на Архангельскую область и далее в восточном направлении. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха 6 января ночью -14-19° при прояснениях -20-24°, днём -9-14°.

7 января ночью будет -12-18°, днём -5-11°.

8 января ночью ожидается понижение температуры воздуха, а днём, с приближением очередного циклона с Баренцева моря, постепенно потеплеет.

Сегодня, 6 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -14-19°, при прояснениях до -24°, днём -9-14°, местами до -19°. Гололедица.