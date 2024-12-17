Мурманская область. Арктика (16+)17.12.24 08:00
По Мурманской области установилась морозная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 17-19 декабря Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха 17 декабря и ночью 18 декабря -19-25°, местами -28-33°, днём 18 декабря -15-20°, местами до -25°.
19 декабря температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 17 декабря, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха -20-25°, местами в центральных районах -28-33°, на западе области -15-20° в течение суток. Гололедица.
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