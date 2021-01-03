Мурманская область. Арктика (16+)03.01.21 08:00
По Мурманской области установилась прекрасная зимняя погода
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Западной Европой. По Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер. Температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 3 января, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.
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Сергей
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Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
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