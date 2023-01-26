По Мурманской области утром и днём на севере ожидается сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 января и ночью 27 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона с центром на востоке Баренцева моря. По Мурманской области в этот период ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, метель, днём 26 января температура воздуха от 0 до -5°, местами до -10°, ночью 27 января температура воздуха понизится до -5-10°, при прояснениях -12-17°.

Днём 27 января и в течение суток 28 января погоду нашего региона будет определять очередной атлантический циклон, смещающийся на запад Баренцева моря. По Мурманской области 28 января ожидается прохождение атмосферных фронтов, местами порывистый ветер, метель, постепенное повышение температура воздуха в дневные часы до 0 -5°.

Сегодня, 26 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, утром и днём на севере области сильный. Температура воздуха ночью -5 -10° при прояснениях -12 -17°, днём от 0 до -5° местами до -10°. Гололедица.