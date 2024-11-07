По Мурманской области в ближайшие дни погода будет носить неустойчивый характер, с ветром и осадками преимущественно в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, осень на Кольском полуострове длится два месяца: сентябрь и октябрь. Осень 2024 года стала самой тёплой за период наблюдений с 1936 года, превысив предыдущее рекордное значение осенней температуры воздуха, которое отмечалось в 2011 году, на 1°С. Отклонение средней сезонной температуры воздуха от климатической нормы и в областном центре, и в целом по области составило 3°С.

Количество выпавших осенних осадков в Мурманске соответствовало климатической норме.

Однако, уже за несколько дней ноября в Мурманске осадков выпало 19,3 мм, или 55% ноябрьской климатической нормы. Снежный покров образовался в последние дни октября, и к утру 5 ноября на метеорологической площадке метеостанции Мурманск его высота достигла 25 см.

Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся с запада Баренцева моря в восточном, юго-восточном направлении. В ближайшие дни погода будет носить неустойчивый характер, с ветром и осадками преимущественно в виде мокрого снега, а 8-9 ноября – дождя, в отдельных районах порывистый ветер.

Сегодня, 7 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на севере умеренный снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.