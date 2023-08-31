По Мурманской области в ближайшие дни сохранится ещё летний температурный режим

Как сообщает Мурманское УГМС, в последний день лета к Кольскому полуострову подойдёт атмосферный фронт, в этот день в нашем регионе ожидается преимущественно пасмурная с дождями погода, хотя на севере области влияние фронта скажется только во второй половине дня.

1 сентября атмосферный фронт накроет уже весь Кольский полуостров, и первый осенний день ознаменуется обильными дождями.

2 сентября дожди сохранятся лишь местами.

Тем не менее в ближайшие дни, 31 августа – 2 сентября, в нашем регионе сохранится ещё летний температурный режим, в дневные часы воздух прогреется до +12+19°.

Сегодня, 31 августа, облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, в отдельных районах туман. Днём дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +14+19°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности.

31 августа в Терском районе, на востоке Ловозерского, на юге Печенгского и Кольского районов, в городах Кировск и Апатиты ожидается IV региональный класс пожарной опасности.