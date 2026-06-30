По Мурманской области в ближайшие дни сохранится тёплая погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 июня – 1 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с районов Скандинавии в северо-восточном направлении. Циклон принесёт в наш регион дожди различной интенсивности и порывистый ветер.

2 июля циклон сместится в Баренцево море, а Мурманская область окажется в малоградиентном барическом поле. Несмотря на изменения в синоптической ситуации, в ближайшие дни в нашем регионе сохранится тёплая погода.

Сегодня, 30 июня, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дождь, днём возможны грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха днём +18+23°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Днём дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха днём +19+21°.

1 июля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер западный, северо-западный умеренный, местами в порывах до сильного. Местами дождь. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +15+20°. 2 июля - ветер юго-западный, южный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +16+21°.

1 июля в областном центре ожидается ветер западный, северо-западный умеренный, в порывах до сильного. Ночью умеренный, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +9+11°, днём +15+17°. 2 июля - ветер юго-западный, южный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8+10°, днём +16+18°.