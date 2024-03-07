По Мурманской области в ближайшие дни сохранится тёплая погода, продолжится уплотнение снежного покрова

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 марта погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с севера Баренцева моря в Карское море. По Мурманской области ожидается мокрый снег, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха от +2 до -3° в течение суток.

8 марта циклон продолжит смещаться в юго-восточном направлении на Республику Коми: в нашем регионе ожидается местами снег, температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от +1 до -4°.

9 марта существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 7 марта, будет облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

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На реках Мурманской области сохраняются зимние условия стока.

Толщина льда на 5 марта на реках, озёрах и водохранилищах равна 38-83 см.Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 3-15 см, на реках Терского побережья — на 30-45 см.

В ближайшие дни сохранится тёплая погода, продолжится уплотнение снежного покрова, увеличению слоя наледной воды и, как следствие, потеря прочности ледяного покрова.

В связи с тёплой погодой на реках области выход на лёд в незнакомых и не оборудованных местах небезопасен.