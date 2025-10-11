По Мурманской области в горных районах возможен мокрый снег, в отдельных районах усилится ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления: местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +4+9°.

12 октября ожидается формирование активного циклона с центром в район Белого моря. В нашем регионе, при прохождении атмосферного фронта, увеличится интенсивность осадков, в горных районах возможен мокрый снег, в отдельных районах усилится ветер, днём температура воздуха составит +2+7°.

13 октября циклон постепенно заполнится, осадков станет меньше, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 11 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на востоке и днём на юге области умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный, южный умеренный, днём восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха днём +4+9°.

12 октября - ветер северо-западный, северный умеренный, днём местами сильный. Дождь, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +2+7°.

13 октября - ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью местами сильный. В отдельных районах дождь. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +2+7°.