Мурманская область. Арктика (16+)11.02.21 08:00
По Мурманской области в ночное время ожидается понижение температуры воздуха до -25-32°
Как сообщает Мурманское УГМС, 11 февраля погоду Кольского полуострова будет определять заполняющийся циклон с центром вблизи побережья Мурмана. В нашем регионе ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -15-20° при прояснениях -25-32°, днём -11-16° в отдельных районах -20-25°.
12 и 13 февраля температура воздуха по Мурманской области существенно не изменится.
Сегодня, 11 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -27-32°, днём -11-16°, местами -20-25°. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-
Последние комментарии
Бурак Смирнова Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
08.02.21 16:58
От своего имени и имени всего коллектива МБОУ КШМ выражаю соболезнования родным и близким Василия Николаевича Благова. Это тяжелая утрата не только для родственников, но и для всего коллектива и учащ
Комментарий к новости:Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов
Наталья
07.02.21 22:43
Светлая память Василию Николаевичу. Как за своих родных молюсь за него каждый день, на кладбище всегда посещаю. Таких людей больше не встречаю, к сожалению. Доброе отзывчивое сердце перестало так рано
Комментарий к новости:Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов
Горожанин.
05.02.21 20:45
Выходит, что в Гаджиево, входящее в городской округ ЗАТО «Александровск», где расположена военно-морская база Северного флота России - страдалицы, есть серьезные коммунальные проблемы. Нам пропаганд
Комментарий к новости:Хроники одной таинственной лужи
-Скоро в эфире13:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Новые скидки для мурманчан по городской карте поддержки-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 9 копеек, доллар теряет почти 27 копеек-PRO Энергетику (18+)Электроснабжение в Туманном восстановлено-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство упростило прохождение проверок в пунктах пропуска Арктической зоны