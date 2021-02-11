По Мурманской области в ночное время ожидается понижение температуры воздуха до -25-32°

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 февраля погоду Кольского полуострова будет определять заполняющийся циклон с центром вблизи побережья Мурмана. В нашем регионе ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -15-20° при прояснениях -25-32°, днём -11-16° в отдельных районах -20-25°.

12 и 13 февраля температура воздуха по Мурманской области существенно не изменится.

Сегодня, 11 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -27-32°, днём -11-16°, местами -20-25°. Гололедица.