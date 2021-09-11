По Мурманской области в ночное время ожидаются массовые заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 сентября Мурманская область, в большей степени, будет находиться под влиянием периферии циклона на юго-востоке Баренцева моря, в этот день характер погоды существенно не изменится.

12 сентября Кольский полуостров окажется в области повышенного атмосферного давления, поэтому температура воздуха в дневные часы немного повысится, до +8+13 градусов, зато в ночное время ожидаются массовые заморозки.

С понедельника погода в нашем регионе начнет ухудшаться. В период 13-15 сентября ожидается относительно холодная, с обильными дождями и порывистым северным ветром погода.

Сегодня, 11 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -3°, днём +7+12°.

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С 6-7 сентября водность большинства рек Мурманской области вновь стала увеличиваться, за прошедшие сутки уровни воды на реках повысились на 1-14 см. На реках севера области уровни воды продолжают понижаться на 1-6 см в сутки. 10 сентября уровни воды выше среднемноголетних уровней летнего периода на 10-30 см, на реках Кола, Кица, Туманная, Умба - на 30-50 см.

Температура воды на реках равна 5-8°, на горных реках 4-5°, на водохранилищах 9-12°, что ниже чем в прошлом году в это время на 2-6°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 10 сентября в 8 часов мск была равна 7°.