По Мурманской области в ночное время при прояснении температура воздуха будет понижаться до -15º

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет южная периферия циклонической депрессии в Баренцевом море. 27 ноября ожидается местами небольшой снег, туман, понижение температуры воздуха.

28 ноября ночью в нашем регионе ожидается морозная погода, а днём, с приближением очередного очень активного атлантического циклона, постепенно усилится ветер, температура воздуха в дневные часы составит -6-11°.

Сегодня, 27 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10º при прояснении до -15º, днём -3-8°. Гололедица, местами сильная.

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Уровни воды на большинстве рек нашего региона выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 2-42 см, на р. Кица — на 89 см.

На большинстве рек Мурманской области установился ледостав с полыньями и ледостав, на реках Ура, Чаваньга, Варзуга — отмечались забереги, шугоход, на горных реках забереги и ледостав с полыньями. На большинстве озёр и на Верхне-Туломском водохранилище установился ледостав, на Кумском водохранилище появились забереги.

Выход на лед чрезвычайно опасен!