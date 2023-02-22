По Мурманской области в ночное время температура воздуха при прояснениях может местами опуститься до -35-37°

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха 22 февраля -20-25° местами -27-32°; в дневные часы -12-17° в отдельных районах -18-24°.

23 февраля ночью сохранится холодная погода, днём, с приближением очередного атлантического циклона, ожидается снег, повышение температуры воздуха.

Сегодня, 22 февраля, переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, туман. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -20-25°, при прояснениях -28-33°, местами -35-37°, днём -13-18°, местами до -23°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области сохраняются зимние условия стока, наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках – внутриводный лёд, ледостав с полыньями.

Уровни воды на реках выше уровней зимней межени на 8-48 см.

Толщина льда на большинстве рек и водоёмов увеличивается и на 20 февраля равна 20-83 см, что, в основном, меньше прошлого года на 3-28 см.