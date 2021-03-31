По Мурманской области в ночные часы ожидается небольшое понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, центр которого формируется над Ботническим заливом. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха 31 марта ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°.

1 апреля ожидается небольшое понижение температуры воздуха в ночные часы.

Сегодня, 31 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°. Гололедица.