По Мурманской области в ночные часы при прояснениях возможны заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием гребня Арктического антициклона. Северным ветром на Кольский полуостров будут выноситься относительно холодные воздушные массы с районов Баренцева моря. В этот период по Мурманской области ожидается преимущественно облачная с дождями погода, температура воздуха в ночные часы +3+8°, при прояснениях заморозки до -1° в дневные от +10 до +16°.

Сегодня, 23 августа, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +11+16°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

23-25 августа в Терском районе и на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

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В течение недели на большинстве рек Мурманской области сохранялось понижение водности. В целом, за неделю уровни воды понизились на 3-37 см. В отдельные дни, после выпадения осадков, на реках северной части Мурманской области, бассейна Туломских водохранилищ, горных реках, а также на реках Кола, Кица, Чудзъок отмечалось повышение уровней воды, интенсивностью 1-18 см в сутки.

22 августа температура воды на реках, озёрах и водохранилищах была равна 10-17°, на горных реках 5,5-6,0°C.