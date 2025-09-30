День города Мурманска: 50 мероприятий на девяти площадках во всех округах областного центраС 1 по 6 октября в Мурманской области пройдёт фестиваль современного кино «Талант»
Мурманская область. Арктика (16+)30.09.25 08:00

По Мурманской области в ночные часы в отдельных районах ожидается туман, заморозки до -2°С

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия малоподвижного антициклона. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, в ночные часы в отдельных районах ожидается туман, заморозки до -2°, днём 2 октября усилится юго-западный ветер. Преобладающая температура воздуха днём составит +6+12°. 3-4 октября температура воздуха в дневные часы существенно не изменится. 

Сегодня, 30 сентября, будет переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха, днём +8+13°.

1 октября - ветер западный, юго-западный слабый. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +1+6°, местами заморозки до -3°, днём +6+11°.

2 октября - ветер юго-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -1°, днём +6+11°.

 

