По Мурманской области в ночные часы в отдельных районах сохранятся заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, 9-11 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом и Гренландском морях, а также воздушных масс, поступающих с приарктических регионов. В этот период по Мурманской области характер погоды существенно не изменится. Дневная температура составит от +6 до +13 градусов, в ночные часы в отдельных районах сохранятся заморозки.

Сегодня, 9 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, местами заморозки до -2°, днём +6+11°.

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На большинстве рек Мурманской области наблюдается понижение уровней воды с интенсивностью 1-8 см в сутки.

Температура воды на реках равна 4-8°, на горных реках 4-5°, на водохранилищах 9-12°, что ниже чем в прошлом году в это время на 2-7°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 8 сентября в 8 часов мск была равна 8°.